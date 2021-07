Osnabrück (ots) - Niedersachsenmetall: Impfpflicht wäre unzulässiger Eingriff in PrivatsphäreArbeitgeber sollten an Mitarbeiter appellieren, sich impfen zu lassenOsnabrück. Eine Impfpflicht ist aus Sicht von Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer von Niedersachsenmetall, ein nicht zulässiger Eingriff in die Privatsphäre der Mitarbeiter. Das sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung ("NOZ") und reagierte damit auf eine Richtlinie der Tech-Riesen Google und Facebook, die ihre Mitarbeiter in den USA nur geimpft zurück ins Büro kommen lassen wollen.Abgesehen von den rechtlichen Hürden, ist ein solcher Eingriff aus Sicht des Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführers auch gar nicht wünschenswert. "Es gibt Menschen, die nicht geimpft werden können oder dürfen, etwa aus medizinischen Gründen. Als Arbeitgeber kann man seinen Mitarbeitern nur ein niedrigschwelliges Impfangebot machen und an die, die geimpft werden können, appellieren, sich auch impfen zu lassen", begründete Schmidt seine Einschätzung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4981616