"Meme"-Anleger haben in diesem Jahr großen Einfluss auf das Börsengeschehen. Doch Börsenexperte Mark Hulbert sieht in der Kombination aus sozialen Medien und Trading-Apps wie beispielsweise Robinhood eine gefährliche Mischung.? Hype um "Meme"-Aktien ? Robinhood in der Kritik ? Studie belegt riskantes Verhalten in der GruppeIn diesem Jahr haben zahlreiche Kleinanleger den mächtigen Hedgefonds den Krieg erklärt. Dazu tauschen sie sich über Reddit und andere Internet-Foren aus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...