Peking (ots/PRNewswire) - Ein Nachrichtenbericht von China.org.cn mit dem Titel "Experte: Chinas Halbleiterindustrie setzt auf fortschrittliche Chip-Produktion".Die chinesische Halbleiterindustrie verlasse aktuell die Hochgeschwindigkeitsentwicklungsphase und trete in eine Zeit derqualitativ hochwertigen Entwicklung ein, da fortschrittlichere einheimische Chip-Herstellungsprozesse in der gesamten Branche Einzug halten würden, so ein Experte.In einem Artikel, der Anfang des Monats auf Guancha.cn, einer in Shanghai ansässigen Online-Nachrichten- und Kommentarsammelplattform, veröffentlicht wurde, betonte Dr. Bao Yungang, stellvertretender Direktor des Instituts für Computertechnologie (ICT) an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS), dass Chinas 14-nm- und 28-nm-Chipherstellungsprozesse auf dem Vormarsch seien und für viele Anwendungen in verschiedenen Bereichen eingesetzt würden.Der chinesische 14-nm-Prozess habe durch erhebliche Verbesserungen bei den Herstellungsverfahren, den Ummantelungstechnologien ("Packaging") und den wichtigsten Materialien bereitsviele technologische Schwierigkeiten überwunden, so Bao.Er fügte hinzu, dass der 14-nm-Knoten das am weitesten verbreitete Chipherstellungsverfahren in Bereichen wie High-End-Unterhaltungselektronik, Hochgeschwindigkeits-Computing, Künstliche Intelligenz und Automobile sei.Laut Statistiken machte der globale Halbleitermarkt im ersten Halbjahr 2019 rund 200 Milliarden US-Dollar Umsatz. Davon entfielen 65 Prozent auf das 14-nm-Chipherstellungsverfahren.Bao erklärte, dass China nun über die Kapazitäten für die Massenproduktion von 28-nm-Chips verfüge, da es wichtige Fortschritte bei der Entwicklung einiger wichtiger Geräte und Materialien gemacht habe.28 nm sei die Trennlinie zwischen der Herstellung von integrierten Schaltkreisen (ICs) im unteren bis mittleren Bereich und im mittleren bis oberen Bereich, erläuterte er.Neben Chips für Zentraleinheiten (CPU), Grafikprozessoren und künstliche Intelligenz seien auch Mainstream-Industrieprodukte wie Fernseher, Klimaanlagen, Automobile, Hochgeschwindigkeitszüge, Satelliten, Industrieroboter, Aufzüge und Drohnen die häufigsten Anwendungen für den 28-nm-Technologieprozess, fügte Bao hinzu."China muss sich dringend auf die Produktion von Chips im mittleren bis oberen Preissegment umstellen. Sobald es in der Lage ist, 28-nm-Chips zu produzieren, kann es den größten Teil der Nachfrage nach Chips selbst decken, ohne auf andere Länder angewiesen zu sein", machte er klar.Im Jahr 2019 machte die IC-Kapazität für Spitzenprozesse