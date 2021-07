EQS Group-Ad-hoc: Cosmo Pharmaceuticals N.V. / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad-hoc-Ankündigung gemäss Art. 53 KR Dublin, Irland - 30. Juni 2020: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) berichtet über die Ergebnisse des Halbjahres 2021 (per 30. Juni 2021). Cosmo erhielt die erste FDA-Zulassung überhaupt für ein Gerät, das mithilfe künstlicher Intelligenz Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann, und gab wichtige Auslizenzierungs-Vereinbarungen bekannt. Infolge des am 26. Juli angekündigten Lizenzabkommens von Cassiopea wird Cosmo im Geschäftsjahr 2021 wieder Gewinn vor Steuern erzielen. Wichtigste Ereignisse 1. Halbjahr 2021 - Produkte und Geschäftstätigkeit GI Genius - das erste Gerät, welches künstliche Intelligenz nutzt, um Kliniker bei der Erkennung von Läsionen im Dickdarm in Echtzeit während der Koloskopie zu unterstützen - wurde von der FDA zugelassen.



Bekanntgabe des erfolgreichen Ausgangs unserer klinischen Phase II Proof of Concept (POC) Studie für Rifamycin-MMX 600 mg bei Reizdarmsyndrom mit Durchfall (IBS-D).



Rechte für die EU (plus Schweiz, Grossbritannien, EWR-Länder, Russland und Mexiko) für Lumeblue an Alfasigma S.p.A. lizenziert.



Cassiopea S.p.A., ein assoziiertes Unternehmen von Cosmo, gab im Juli die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen mit Sun Pharmaceutical Industries für Winlevi(R) in den USA und Kanada bekannt.



Abschluss einer Vereinbarung mit RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) zur Herstellung von Movantik(R), RHB-204 und Opaganib. Finanzielle Eckwerte 1. Halbjahr 2021 Die Erträge stiegen um 9.7 Prozent auf EUR 28.4 Mio. gegenüber EUR 25.9 Mio. im letzten Jahr.



Die Erhöhung der Aufwendungen (netto) in Höhe von EUR 28.4 Mio. gegenüber EUR 23.2 Mio. im letzten Jahr sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in der ersten Jahreshälfte 2020 unter «Sonstige Erträge» ein Gewinn aus der Auslizenzierung von Byfavo an Acacia in Höhe von EUR 4.2 Mio. und eine von Acacia gezahlte Break-Fee in Höhe von EUR 1.1 Mio. im Zusammenhang mit der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital verbucht werden konnte. In beiden Fällen wirkte sich dies auf die Nettoaufwendungen aus.



Betriebsergebnis: EUR 8 Tausend gegenüber EUR 2.7 Mio. im letzten Jahr.



Der Nettofinanzaufwand in Höhe von EUR 1.9 Mio. beinhaltet hauptsächlich Zinsen für Wandelanleihen in Höhe von EUR 4.3 Mio., wovon EUR 2.2 Mio. zahlungswirksam sind. Dies wird durch Zinseinnahmen in Höhe von EUR 1.5 Mio. und Wechselkursgewinne in Höhe von EUR 0.9 Mio. ausgeglichen wird.



Verlust für die Berichtsperiode: EUR 5.7 Mio., einschliesslich des Anteils am Verlust von Cassiopea in Höhe von EUR 2.8 Mio.



Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit: EUR 12.7 Mio.



Barmittel und Investitionen in Fonds in Höhe von EUR 203.1 Mio. am 30. Juni 2021 (ohne 705'773 eigene Aktien zu Kosten von EUR 57.4 Mio.) gegenüber EUR 212.9 Mio. am 31. Dezember 2020.



Marktwert der Beteiligung von Cosmo an Cassiopea zum 30. Juni 2021: EUR 207.4 Mio. gegenüber einem Buchwert von EUR 133.4 Mio.



Eigenkapital in Höhe von EUR 371.0 Mio. gegenüber EUR 400.1 Mio. zum 31. Dezember 2020, wobei der Rückgang hauptsächlich auf eine Verringerung des Werts der Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Periode zurückzuführen ist. Wichtigste Kennzahlen EUR?1'000 H1 2021 H1 2020 Erfolgsrechnung Erträge 28'420 25'883 Herstellungskosten (13'796) (12'845) Bruttogewinn 14'624 13'038 Sonstige Erträge 163 5'530 Kosten für Forschung und Entwicklung (7'436) (7'289) Vertriebs- und Verwaltungskosten (7'343) (8'617) Nettobetriebsaufwand (14'616) (10'376) Betriebsgewinn/(Verlust) 8 2'662 Nettofinanzaufwand (1'916) (5'773) Anteile am Ergebnis von assoziierten Unternehmen (2'759) (2'220) Verlust vor Steuern (4'667) (5'331) Einkommenssteuer (1'074) 2'316 Verlust in der Berichtsperiode (5'741) (3'015) Aktien Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 14'392'984 14'488'454 Ergebnis je Aktie (in EUR) (0.399) (0.208) EUR 1'000 30. Juni

2021 31. Dezember 2020 Darstellung der Vermögens- und Finanzlage Langfristige Vermögenswerte 323'552 343'293 Barmittel und Ähnliches 203'134 212'852 Übriges Umlaufvermögen 36'073 40'016 Verbindlichkeiten 191'758 196'036 Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares Eigenkapital 371'001 400'125 Eigenkapitalquote (%) 65.9% 67.1% Veränderung im Management Sean MacDonald ist von der Position als Head of Business Development zurückgetreten, um sich anderen beruflichen Möglichkeiten zu widmen; interimistisch wird diese Funktion durch den CEO übernommen. Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: «Im ersten Halbjahr 2021 haben wir eine Reihe sehr wichtiger Meilensteine erreicht, darunter die FDA-Zulassung für GI Genius. Das Unternehmen ist sehr gut positioniert, der Verkauf von GI Genius steht kurz vor dem Start in den USA, wir sind dabei, unsere Pipeline aufzufüllen, und wir halten EUR 582 Mio. in Form von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Investitionen, Darlehen, eigenen Aktien und Barmitteln. Wir gehen davon aus, dass Cassiopea das Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Vereinbarung mit Sun für Winlevi(R) mit einem Gewinn abschliessen wird, und die Finanzergebnisse von Cosmo werden entsprechend unserer Beteiligung an Cassiopea profitieren. Infolgedessen schätzen wir, dass Cosmo im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn vor Steuern in der Grössenordnung von EUR 4 bis 6 Mio. erzielen wird.» Der Halbjahresbericht 2021 mit weiteren Informationen wurde am 30. Juni 2021 um 07:00 Uhr CET veröffentlicht und ist auf der Website des Unternehmens zum Download verfügbar: http://www.cosmopharmaceuticals.com/investor-relations/financial-reports Konferenz zum Halbjahresabschluss 2021 am Freitag, 30. Juni 2021 um 14.00 Uhr CET Alessandro Della Chà, CEO, und Niall Donnelly, CFO, werden die Halbjahresergebnisse 2021 präsentieren und über die aktuellen Aktivitäten von Cosmo berichten. Der Webcast soll 30-45 Minuten dauern und wird in englischer Sprache abgehalten. Link für die Teilnahme via Webcast: https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/cosmo/mediaframe/45417/indexl.html Einwahlnummern: Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13 USA: +1 (1) 613 570 56 13 Die Präsentation steht hier zum Download zur Verfügung: http://www.cosmopharma.com/ir/presentations.aspx Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung der Qualitätsmassnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung der Erkennung von Darmläsionen konzentriert. Cosmo hat auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt und unterhält eine Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb von GI Genius, seinem Gerät mit künstlicher Intelligenz, das bei der Erkennung von Anzeichen von Darmkrebs hilft. Cosmo hat Aemcolo(R) an Red Hill Biopharma Ltd. für die USA und Relafalk(R) an Dr. Falk Gmbh für die EU und andere Länder lizenziert. Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com Finanzkalendar Commerzbank ODDO BHF Konferenz (virtuell) 31. August 2021 H.C. Wainwright 23. jährliche Global Investment Konferenz 7.-9. September 2021 Investora, Zürich 16. September 2021 Credit Suisse Equity Forum Switzerland, Zürich 16.-19. November 2021 Kontakt Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations Cosmo Pharmaceuticals N.V. Tel: +353 1 817 03 70 ndonnelly@cosmopharma.com Disclaimer

