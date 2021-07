DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

AIRBUS - Airbus plant eine Offensive im Geschäft mit Frachtflugzeugen und will dem US-Rivalen Boeing stärker Konkurrenz machen. "Es ist ein sehr profitabler Markt, in dem Boeing bislang ziemlich allein auf weiter Flur war", sagte Finanzvorstand Dominik Asam im Interview mit dem Handelsblatt. Ab Mitte des Jahrzehnts werde es bei den Frachtflotten eine Welle der Erneuerung geben, auch getrieben durch die Notwendigkeit, weniger Treibhausgase zu emittieren. "Wir sehen hier die Möglichkeit, mit einem modernen Großraumfrachter auf Basis unserer effizienten A350-Familie deutlich schneller am Markt zu sein als unser Wettbewerber", sagte Asam. (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Wegen des akuten Chipmangels bleibt Volkswagen trotz des glänzenden Halbjahresergebnisses für den Rest von 2021 vorsichtig. "Die Aussicht auf die weitere Entwicklung des Jahres bleibt wegen der Halbleiter-Situation eingeschränkt", sagte Finanzvorstand Arno Antlitz im Gespräch mit dem Handelsblatt. Zu einem möglichen Börsengang von Porsche äußerte sich Antlitz vorsichtig. Er ließ aber durchblicken, dass ein solcher Schritt im Moment eher unwahrscheinlich ist. "Wir wollen die Transformation aus eigener Kraft finanzieren, dabei spielt Porsche eine wichtige Rolle", sagt der VW-Finanzvorstand. (Handelsblatt)

BANKEN - "Europas Banken sind robust, sie sind widerstandsfähig." Dieses Fazit zieht Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), aus den Ergebnissen des Stresstests, dessen Detailergebnisse am Abend veröffentlicht werden. Das ungünstigste Szenario sei noch anspruchsvoller als beim letzten Test 2018 gewesen, dazu hätten die Banken das schwierige Jahr 2020 verkraften müssen. "Trotz dieser anspruchsvollen Ausgangslage erwarte ich, dass die Banken sich im Test im Großen und Ganzen gut geschlagen haben." (Handelsblatt)

