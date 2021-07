DJ EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / Gewinnsprung von 66% gegenüber Vorjahr

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Halbjahresfinanzbericht Vienna - RBI: Gewinnsprung von 66% gegenüber Vorjahr * Zinsüberschuss gegenüber dem Vorquartal um 5% gestiegen * Provisionsüberschuss im Quartalsvergleich um 15% auf EUR 499 Millionen deutlich gestiegen * Verwaltungsaufwendungen im Jahresvergleich um 2% gesunken * Neubildungsquote im 1. Halbjahr von 0,23% wegen Auflösungen und geringer Neubildungen für ausgefallene Kredite (Stage 3) * Konzernergebnis im Jahresvergleich um 66% auf EUR 612 Millionen verbessert, unterstützt durch niedrigere Risikokosten * Kundenkredite seit Jahresbeginn um 4% gestiegen * Harte Kernkapitalquote bei 13,3% (fully loaded, inkl. Ergebnis) Erfolgsrechnung in EUR 1-6/2021 1-6/2020 Q2/2021 Q1/2021 Millionen Zinsüberschuss 1.571 1.706 804 767 Provisionsüberschuss 932 840 499 434 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair- 32 62 27 5 Value-Bewertungen Verwaltungsaufwendungen (1.427) (1.451) (735) (692) Betriebsergebnis 1.214 1.269 647 567 Übriges Ergebnis (74) (172) (37) (38) Staatliche Maßnahmen (161) (220) (31) (130) und Pflichtabgaben Wertminderungen auf finanzielle (110) (312) (31) (79) Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 870 566 549 321 Ergebnis nach Steuern 674 420 430 243 Konzernergebnis 612 368 396 216 Bilanz in EUR Millionen 30/06/2021 31/12/2020 Forderungen an Kunden 94.052 90.671 Verbindlichkeiten 108.808 102.112 gegenüber Kunden Bilanzsumme 181.700 165.959 Risikogewichtete Aktiva 84.899 78.864 gesamt (RWA) Kennzahlen 30/06/2021 31/12/2020 NPE Ratio 1,7% 1,9% NPE Coverage Ratio 60,3% 61,5% Harte Kernkapitalquote (fully loaded, 13,3% 13,6% inkl. Ergebnis) Eigenmittelquote (fully loaded, 18,1% 18,4% inkl. Ergebnis) Kennzahlen 1-6/2021 1-6/2020 Q2/2021 Q1/2021 Nettozinsspanne (durchschnittl. 1,93% 2,31% 1,92% 1,94% zinstragende Aktiva) Cost/Income 54,0% 53,3% 53,2% 55,0% Ratio Neubildungsquote (durchschnittl. 0,23% 0,67% 0,11% 0,35% Forderungen an Kunden) Konzern-Return- 9,6% 5,9% 12,7% 6,5% on-Equity Ergebnis je 1,72 1,03 1,13 0,59 Aktie in EUR Ausblick Angesichts der beschleunigten Kreditnachfrage im zweiten Quartal erwarten wir für das Gesamtjahr 2021 ein Kreditwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich (ohne Equa bank). Vorbehaltlich erneuter Lockdowns liegen unsere Erwartungen für die Neubildungsquote im Jahr 2021 bei rund 50 Basispunkten. Wir peilen weiterhin eine Cost/Income Ratio von rund 55 Prozent an - abhängig von der Dynamik der wirtschaftlichen Erholung möglicherweise bereits 2022. Wir erwarten 2021 eine Verbesserung des Konzern-Return-on-Equity und peilen mittelfristig 11 Prozent an. Wir bestätigen unser mittelfristiges Ziel einer CET1 Ratio von rund 13 Prozent. Basierend auf dieser Zielquote beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses. Rückfragehinweis: John P. Carlson, CFA Group Investor Relations Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, Österreich ir@rbinternational.com Telefon +43-1-71 707-2089 www.rbinternational.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

