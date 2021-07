Die Weltwirtschaft floriert und davon profitiert der weltgrößte Chemiehersteller BASF in besonderem Umfang. Daher hat der DAX-Konzern kürzlich seine Gewinnprognose angehoben und diese im Rahmen der Bekanntgabe der Q2-Zahlen bestätigt. Dies hat die meisten Analysten überzeugt - auch die der Deutschen Bank. So hat deren Analyst Tim Jones die Einstufung für die BASF-Titel auf "Buy" belassen. Den fairen Wert sieht er erst bei 92,00 Euro erreicht, was 37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Zwar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...