Die Übernahme des US-Krebsmedizin-Spezialisten Varian und das florierende Geschäft mit Corona-Schnelltests schieben Siemens Healthineers kräftig an. Der Umsatz schnellte im dritten Quartal 2020/21 (per Ende September) um 51 Prozent auf genau fünf Milliarden Euro, wie die Siemens-Tochter am Freitag in Erlangen mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...