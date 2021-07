DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines AG hat in der Corona-Krise ein schwaches Jahr hinter sich gebracht und nun erstmals die Chance, von einer schwachen Vorjahresbasis aus wieder ordentliche Wachstumsraten vorzuweisen. Analysten trauen dem Triebwerkshersteller ein Umsatzplus von knapp einem Drittel und mehr als doppelt so hohe Gewinne im zweiten Quartal zu. MTU litt in den jüngsten Quartalen insbesondere unter dem Rückgang im zivilen Triebwerksgeschäft, weil die Flugzeugflotten der Kunden-Airlines zumeist am Boden blieben und auch weniger neue Maschinen ausgeliefert wurden. Mit der Wiederbelebung der Luftfahrt ist das nun anders. Sollten die Analystenprognosen zutreffen und MTU einen Umsatz von 1,020 Milliarden Euro erzielen, wäre das zwar ein Plus von stolzen 31 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Blickt man aber in die Zeit vor der Corona-Krise, war der Triebwerkshersteller vor zwei Jahren mit 1,12 Milliarden Euro Umsatz noch ein wenig stärker als aktuell. Spannend dürfte es beim Ausblick werden. Bei Vorlage der Erstquartalszahlen hatte MTU den Ausblick noch bestätigt, wonach der Umsatz 2021 auf 4,2 bis 4,6 Milliarden Euro steigen und die bereinigte EBIT-Marge bei 9,5 bis 10,5 Prozent liegen soll. Der bereinigte Nettogewinn soll sich analog zum bereinigten EBIT bewegen.

Die Zahlen werden am Freitag, den 30. Juli 2021, vorgelegt. Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal und Gesamtjahr 2021:

=== . PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 1.020 +31% 16 776 EBIT bereinigt 99 +136% 16 42 Ergebnis nach Steuern bereinigt 68 +106% 16 33 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,27 +102% 16 0,63 Free Cashflow 46 -19% 16 57

AUSBLICK UNTERNEHMEN

LINDE (12:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q21 ggVj Zahl 2Q20 Umsatz 7.381 +16% 13 6.377 Operativer Gewinn 1.740 +32% 12 1.317 Ergebnis nach Steuern* 1.356 +35% 8 1.005 Ergebnis je Aktie verwässert* 2,53 +33% 15 1,90 * fortgeführte Geschäftsbereiche

Weitere Termine:

06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H

07:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Ergebnis 2Q (15:30 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 2Q (13:30 Analysten-Telefonkonferenz)

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1H

07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

07:00 AT/AMS AG, Ergebnis 2Q

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

07:30 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Vinci SA, Ergebnis 1H

07:30 FR/Schneider Electric SA, Ergebnis 1H

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

07:35 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 2Q

08:00 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1H

08:00 GB/Natwest Group plc (ehemals Royal Bank of Scotland), Ergebnis 1H

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1H

08:30 ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 1H

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1H

12:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 2Q

13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ausführliches Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Volkswagen AG (VW), Halbjahresergebnis der Marke Volkswagen

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 07:30 Privater Verbrauch Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: + 1,4% gg Vm/-2,8% gg Vj zuvor: +10,4% gg Vm/+7,4% gg Vj 07:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Quartal: -0,1% gg Vq 08:45 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj - DE 10:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +1,9% gg Vq 1. Quartal: -1,8% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +9,6% gg Vj 1. Quartal: -3,1% gg Vj - IT 10:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +1,3% gg Vq/+15,6% gg Vj 1. Quartal: +0,1% gg Vq/- 0,8% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Juli (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Juni Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,9% zuvor: 7,9% 11:00 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +1,5% gg Vq/+13,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vq/- 1,3% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Juli (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj - US 14:30 Arbeitskostenindex 2Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 1. Quartal: +0,9% gg Vq 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juli PROGNOSE: 64,1 zuvor: 66,1 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (2. Umfrage) PROGNOSE: 80,8 1. Umfrage: 80,8 zuvor: 85,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.516,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 4.379,50 -0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 14.846,25 -1,3% Nikkei-225 27.342,70 -1,6% Schanghai-Composite 3.393,41 -0,5% +/- Ticks Bund -Future 176,69 +22 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.640,47 0,45 DAX-Future 15.595,00 0,41 XDAX 15.606,58 0,41 MDAX 35.272,92 0,21 TecDAX 3.679,74 0,49 EuroStoxx50 4.116,77 0,33 Stoxx50 3.569,62 0,34 Dow-Jones 35.084,53 0,44 S&P-500-Index 4.419,15 0,42 Nasdaq-Comp. 14.778,26 0,11 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,47 -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Für den Wochenschluss zeichnet sich eine schwächere Handelseröffnung an den europäischen Aktienmärkten ab. So stellt IG den DAX am Morgen bei 15.525 Punkten nach einem Schluss am Vortag bei 15.640 Zählern. Zum einen gab die Wall Street zum Handelsschluss einen Teil der zuvor gesehenen Gewinne ab, zudem tendiert Asien schwach. Anleger agierten vor dem Wochenende im Risk-Off-Modus, Anleihen würden gekauft und Risikoassets wie Aktien gegeben, heißt es am Morgen an der Börse. Etwas auf die Stimmung schlage dabei das Ergebnis von Amazon. So konnte der Techgigant zwar im Bereich Cloud Computing überzeugen, dagegen erlitt das E-Commerce-Geschäft von Amazon eine deutliche Verlangsamung der jüngsten Wachstumstrends. Die Aktie brach in Folge nachbörslich um gut 7 Prozent ein. Den Impuls für die Einzelwerte in Europa dürfte einmal mehr die Berichtssaison liefern, die auch am Freitag mit vollen Touren weiterläuft.

Etwas fester - Starke Quartalsberichte europäischer Unternehmen haben am Donnerstag die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten gestützt. Angeführt wurde der Aufschwung von den rohstoffnahen Basic Resources. Aber auch die Aktien der Banken und die Autotitel waren gefragt. Unter den Stars des Tages waren Technologie-Aktien, so Nokia (+4,6%). Der Telekomausrüster hat im zweiten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und die Prognose für 2021 angehoben. Auch der Halbleiterzulieferer STMicro (+5,6%) hat die bereits hochgesteckten Erwartungen noch einmal übertroffen. Der europäische Stoxx-Index der Technologie-Aktien zog um 0,8 Prozent an. Arcelormittal stiegen um 4,1 Prozent. Nach Einschätzung aus dem Handel sind die Quartalszahlen durch die Bank besser als erwartet ausgefallen. Danone (+6,4%) steigerte im ersten Halbjahr den Gewinn, alle Sparten kehrten im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurück. Bei Diageo (+0,8%) sprachen Marktteilnehmer von soliden Zahlen. AB Inbev (-5,6%) enttäuschte dagegen. Bei Nestle (-0,4%) ist das organische Wachstum über der Prognose ausgefallen, und dessen Ziel wurde für das Gesamtjahr angehoben. Allerdings wies Morgan Stanley darauf hin, dass das Konzern-Ziel für die bereinigte EBIT-Marge unter dem Konsens liege.

DAX/MDAX/TECDAX

