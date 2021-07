Das neue Software-Toolkit vereinfacht die Entwicklung von Lidar-basierten Anwendungen

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) kündigte heute ein neues Software-Entwicklungskit an, mit dem Kunden die fortschrittlichen Fähigkeiten der Lidar-Erkennungssoftware Vella von Velodyne in ihren autonomen Lösungen nutzen können. Das Vella Development Kit (VDK) ermöglicht es Unternehmen, die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen, um modernste Lidar-Funktionen für autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), mobile Zustellgeräte, Industrierobotik, Drohnen und vieles mehr zu nutzen.

Das VDK hilft Unternehmen, ihre Entwicklungsressourcen effizienter zu nutzen, indem der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Integration von 3D-Lidarsensoren in Anwendungen reduziert wird. Die im VDK enthaltenen Verarbeitungsfunktionen von Vella wandeln Rohdaten von Punktwolken in Echtzeit in aussagekräftigere Informationen um. Diese übergeordneten Erfassungsergebnisse, wie z. B. Objektklassifizierung, Geschwindigkeitsmessung, semantische Szenensegmentierung und Hinderniserkennung, können von Entwicklern autonomer Systeme direkt genutzt werden, ohne dass sie über tiefgreifende Kenntnisse oder Erfahrungen in der Lidar-Verarbeitung verfügen müssen.

Mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen, die anhand der von Velodyne erstellten umfangreichen Datensätze trainiert wurden, ermöglichen die Erkennungsfunktionen von Vella heute autonome Mobilität in einer Vielzahl von Einsatzbereichen, wie z. B. auf städtischen Straßen, Autobahnen, Gehwegen und in Lagerhäusern. Das VDK wurde unter Mitwirkung von Automobilherstellern, Anwendungsentwicklern und dem Automated with Velodyne-Ökosystem entwickelt.

Das VDK ist so konzipiert, dass es die einzigartigen, leistungsstarken Fähigkeiten der neuesten Solid-State-Lidarsensoren Velarray H800 und Velarray M1600 von Velodyne nutzt, wobei mit jeder neuen Version die Unterstützung weiterer Sensoren hinzukommt. Kunden, die ein aktives Wartungsabonnement abgeschlossen haben, erhalten Zugang zu allen zukünftigen VDK-Versionen, die mit der neuesten Hardware-Unterstützung und den neuesten Verarbeitungsfunktionen, die Vella zu bieten hat, aktualisiert werden.

"Das Vella Development Kit hilft den Kunden während des gesamten Lebenszyklus der Entwicklung autonomer Lösungen, vom Testen und Evaluieren von Sensoren über die Erstellung erster Proofs of Concept bis hin zur Vorstellung kompletter Anwendungen", so Vishal Jain, Vice President of Software Engineering bei Velodyne Lidar. "Das VDK ermöglicht es Entwicklern und Integratoren, die Welt mit anderen Augen zu sehen und sie mit dem gesamten Spektrum der zuverlässigen Erkennungsfunktionen von Vella zu vernetzen. Sie haben darüber hinaus ständigen Zugang zu den neuesten Innovationen, die sich aus der anhaltenden Führungsrolle von Velodyne beim Einsatz von Lidar-Lösungen in der ganzen Welt ergeben. Das VDK ist ein Beweis für Velodynes Kompetenz bei der Bereitstellung revolutionärer Sensoren und Software, die es Unternehmen ermöglichen, autonome Lösungen zu entwickeln, die das Leben der Menschen durch den Ausbau einer sichereren Mobilität verändern."

Velodyne plant, das Angebot des Vella Development Kit in naher Zukunft um zwei weitere Versionen zu erweitern. VDK Lite wird eine kleinere Auswahl der wichtigsten Verarbeitungsfunktionen zu einem niedrigeren Preis bieten. VDK Enterprise wird eine vollständige Palette von Designanpassungen, die Entwicklung neuer Funktionen sowie Supportleistungen für die anspruchsvollsten Kundenanwendungen bieten.

Das Vella Development Kit umfasst derzeit ein Jahr Support und Software-Updates. Es besteht außerdem die Möglichkeit einer kontinuierlichen Wartung mit Zugang zu zusätzlichen Softwareversionen und Dienstleistungen. Um das VDK zu erwerben, wenden Sie sich bitte an den Velodyne-Vertrieb unter +1 669 275 2526, oder unter sales@velodyne.com.

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) läutete mit der Erfindung von Lidar-Sensoren mit 360°-Rundumsicht in Echtzeit eine neue Ära der autonomen Technologie ein. Velodyne, der weltweit führende Anbieter von Lidar, ist bekannt für sein breites Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Technologien. Die revolutionären Sensor- und Softwarelösungen von Velodyne bieten Flexibilität, Qualität und Leistung, um den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen gerecht zu werden, darunter autonome Fahrzeuge, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), Robotik, unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), intelligente Stadtkonzepte und Sicherheit. Durch kontinuierliche Innovation strebt Velodyne danach, Leben und Gemeinschaften zu verändern, indem es eine sicherere Mobilität für alle vorantreibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.velodynelidar.com.

