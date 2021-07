DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Der DAX hat bisher eine zweigeteilte Woche hinter sich. Montag und Dienstag schloss er im Minus, am Mittwoch und gestern im Plus. Heute droht erst einmal ein Rücksetzer. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind unterschiedlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, Microsoft, T-Mobile US, Didi Global und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.