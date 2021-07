Jeff Bezos letztes Quartal enttäuscht die Anleger. Amazon.com fällt stark, nachdem das Umsatzwachstum ins Post-Covid-Loch fällt. Die Pinterest Aktie bricht ein. Die Wachstumsrate soll deutlich sinken. T-Mobile US mit soliden Zahlen. Anleger haben jedoch mehr erwartet.Nach zwei ruhigen Tagen kehren in Asien die Verkäufer zurück. Alle wichtigen Benchmarks notieren deutlich im Minus, wobei die Verluste in Schanghai und Shenzhen besonders ausgeprägt sind. Der China A50 Index notiert zwischenzeitlich mehr als -2 % im Minus.Die Futures ...

