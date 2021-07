Am Freitagmorgen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt eine schwächere Tendenz ab. Etwa 30 Minuten vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,45% etwa 0,7 Prozent tiefer gesehen bei 15.530 Punkten. Tags zuvor war der Leitindex mit 15.659 Punkten nahe an das Vorwochenhoch herangerückt. Nun rutscht er wohl wieder unter die 50-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 15.575 Punkten liegt. Sie gilt als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...