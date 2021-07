Der Energiekonzern RWE rechnet 2021 wegen eines starken Handelsgeschäfts im ersten Halbjahr mit einem besseren Ergebnis als bisher. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn werde jetzt ein Wert zwischen 1,05 und 1,45 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,2 Milliarden Euro) erwartet, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Essen mit. Die neue Spanne liegt damit 300 Millionen Euro über der alten.Weitere Details folgen. Den kompletten Zwischenbericht über das erste Halbjahr 2021 wird RWE am 12. August ...

