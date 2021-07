NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach den vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,40 Euro belassen. Die Umsätze seien in beiden Sparten (Diagnostics und Imaging) des Medizintechnikkonzerns außergewöhnlich gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Margen seien zwar zugleich geringer als erwartet ausgefallen, aber es sehe so aus, als sei das nur vorübergehend./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 06:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 06:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

