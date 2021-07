Der Börsenneuling aus Israel ist Spezialist für Online-Lösungen gegen Betrug beim eCommerce. Der Emissionspreis lag oberhalb der Emissionsspanne (18 bis 20 $) bei 21 €, der erste Kurs lautete 28,20 $. Am Abend bei 26,00 $ betrug der Börsenwert rund 4,1 Mrd. $, das steht gegen 170 Mio. $ Umsatz in 2020. Zur Konkurrenz zählen Forter und Signifyd, die in Finanzierungsrunden mit 3 Mrd. $ bzw. 1,3 Mrd. $ bewertet wurden. RISKIFIED gehört auf die Watchlist.



