Frankreichs Wirtschaft wächst im 2. Quartal um 0,9 Prozent

Frankreichs Wirtschaft ist im zweiten Quartal wieder gewachsen. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,9 Prozent und lag um 18,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen BIP-Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

De Guindos: Europas Banken sind robust

"Europas Banken sind robust, sie sind widerstandsfähig." Diesen Ausblick gab der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, auf die Ergebnisse der europäischen Banken-Stresstests, die am Abend veröffentlicht werden. "Die Details veröffentlichen wir ja erst am Freitagabend, aber so viel kann ich schon jetzt sagen." Dem Handelsblatt sagte er, "unser ungünstigstes Szenario ist diesmal noch anspruchsvoller als beim letzten Test 2018, und die Banken haben ja zudem gerade das schwierige Jahr 2020 verkraftet." Er erwarte, dass sich die Banken im Test im Großen und Ganzen gut geschlagen haben.

Italienische Regierung einigt sich auf Justizreform

Die Regierung Italiens hat sich auf eine bedeutende Reform des Justizapparates verständigt. "Ziel ist es, eine zügige Justiz zu gewährleisten, welche die angemessene Dauer der Verfahren respektiert und gleichzeitig sicherstellt, dass sich kein Prozess in Rauch auflöst", sagte Justizministerin Marta Cartabia am Donnerstag laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI nach einer Kabinettssitzung in Rom.

Bundesregierung einigt sich auf Testpflicht für Reiserückkehrer ab Sonntag

Die Bundesregierung hat sich auf die Einführung einer allgemeinen Testpflicht für Reiserückkehrer ab Sonntag geeinigt. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bestätigte am Donnerstagabend in den ARD-Tagesthemen entsprechende Medienbericht. Das Handelsblatt hatte zuvor berichtet, die Staatssekretäre der beteiligten Ministerien hätten den Beschluss am Nachmittag gefasst.

Philippinische Regierung zieht Kündigung von Militärabkommen mit den USA zurück

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat die Aufkündigung eines wichtigen Militärabkommens mit den USA endgültig zurückgezogen. Das sogenannte Visiting Forces Agreement (VFA) sei wieder "in vollem Umfang in Kraft", sagte Verteidigungsminister Delfin Lorenzana am Freitag bei einer Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Lloyd Austin. Duterte hatte den geplanten Ausstieg bereits dreimal verschoben, zuletzt wurde das Abkommen im Juni verlängert.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Privater Konsum Juni +0,3% gg Vm; -2,4% gg Vj

Privater Konsum Juni PROGNOSE +1,4% gg Vm; -2,8% gg Vj

Privater Konsum Mai rev +10,6% (vorl: +10,4%) gg Vm

JAPAN

Arbeitslosenquote Juni 2,9% (PROG: 3,0%)

Industrieproduktion Juni +6,2% (PROG: +5,0%) gg Vm

Industrieproduktion Apr-Juni +1,2% gg Vq

Industrieproduktion Apr-Juni +1,0% gg Vq

Einzelhandelsumsatz Juni +0,1% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Juni -2,2% gg Vj

SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Juni 104,4 (Mai: 104,1)

