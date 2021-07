Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Börsenjahr 2021 war bislang außergewöhnlich ruhig: Gerade einmal rund 4 Prozent betrug der Rückschlag in diesem Jahr - verglichen zu rund 12 Prozent im langfristigen Durchschnitt; nun ist die Lage an den Märkten unruhiger geworden und nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, könnte die zweite Jahreshälfte noch einige unangenehme Wochen mit sich bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...