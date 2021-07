Linz (www.anleihencheck.de) - Bereits fünf Wochen ist Sydney im Lockdown aufgrund der Delta-Variante, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Arbeitsmarkt sei unter Druck und der private Konsum massiv eingebrochen. Experten würden nun mit einem starken Wirtschaftseinbruch im dritten Quartal 2021 rechnen. Für die Notenbanksitzung am 3. August bedeute es, dass mit großer Sicherheit das Wertpapierankaufsprogramm mit 5 Mrd. AUD pro Woche vorerst fortgesetzt werde und dass eine Zinsanhebung wieder in weitere Ferne rücke. Der Leitzinssatz der Reserve Bank of Australia (RBA) liege aktuell bei 0,10% und sollte unverändert bleiben. Der Australische Dollar (AUD) habe in den letzten Wochen gegenüber dem US-Dollar und dem Euro an Wert verloren und EUR/AUD sei bis 1,6120 gestiegen. Ein weiterer Anlauf auf diese Marke könnte folgen. Unterstützung sehe man bei 1,5920, 1,5880. (30.07.2021/alc/a/a) ...

