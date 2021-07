München (ots) - Ein großes Herz und sehr viel Hilfsbereitschaft beweisen PAYBACK Kund:innen nach der schrecklichen Hochwasser Katastrophe in Deutschland: Sie haben für die Opfer der Flut bisher PAYBACK Punkte im Wert von über 400.000 Euro gespendet. PAYBACK hatte in einem Email-Newsletter in Millionenauflage sowie in Social Media dazu aufgerufen, gesammelte Punkte für diesen konkreten Zweck zu spenden. Die tolle Summe kam in weniger als einer Woche zusammen. Die Punktespenden gehen zu 100 Prozent weiter an Hilfsprojekte für die Opfer des Hochwassers und hier u.a. an Aktion Deutschland Hilft (ADH), HELP, die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung, Caritas Bonn und das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Mit dem Geld wird Soforthilfe in den betroffenen Gebieten geleistet."Dass PAYBACK und die Kund:innen bei dieser Hochwasser-Katastrophe den betroffenen Menschen mit so vielen Spenden helfen, bewegt mich sehr. Unsere Bündnisorganisationen sind seit dem ersten Tag im Dauereinsatz: Zunächst halfen sie etwa bei Evakuierungen und der Bergung von vermissten Menschen. Aktuell helfen sie unter anderem bei Aufräumarbeiten, etwa mit Notstromaggregaten, Bautrocknern und Solarlampen. Außerdem betreuen sie weiterhin Menschen in Notunterkünften, verteilen Nahrungsmittel und leisten medizinische Hilfe. Währenddessen koordinieren sie sich mit anderen Organisationen, Initiativen und Behörden, um den betroffenen Menschen möglichst effektiv zu helfen - auch mittel- und langfristig", so Manuela Roßbach, Geschäftsführende Vorständin von Aktion Deutschland Hilft (ADH)."Wir sind für diese großzügige Spende sehr dankbar. Viele Menschen in den von der Katastrophe betroffenen Gebieten sind verzweifelt, weil sie praktisch alles verloren haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihnen schnell und zeitnah helfen", so der DRK-Generalsekretär und Vorsitzende des Vorstands, Christian Reuter.PAYBACK ermöglicht schon seit dem Start des Programms im Jahr 2000, gesammelte Punkte für den guten Zweck zu spenden. Seit über zehn Jahren gibt es die "PAYBACK Spendenwelt", eine der größten Spenden-Plattformen in Deutschland, die das Bonusprogramm gemeinsam mit seinem Charity-Partner Betterplace.org ins Leben gerufen hat. Hier stehen rund 150 Hilfsprojekte zur Wahl. Unter payback.de/spendenwelt (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.payback.de%2Fspendenwelt%2Fprojektuebersicht%3Ftag%3Daktuelle-katastrophe%26sort%3D%26dir%3D&data=04%7C01%7Cnina.purtscher%40payback.net%7C4d77c42045f54197f5f308d9526bfb4c%7Cc89fef16c0d743f38b73bcde5402aa5b%7C0%7C0%7C637631445995643335%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gDcsX6d6E60a024L02YtvWbMw%2Bzkp36Jrwvn%2BjRk0Sc%3D&reserved=0) können PAYBACK Kund:innen jederzeit und unkompliziert Punkte spenden und helfen - unter anderem für Katastrophenhilfe, Kinderhilfe, Umwelt- und Tierprojekte.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay bereits zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist mit wetter.com und eBay Kleinanzeigen laut BILD (Studie August 2020) eine der "Top 3 Alltags-Apps".Pressekontakt:Nina PurtscherPressestelle PAYBACKTel.: +49 (0) 89 997 41 206Mobil: +49 (0) 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.group, PAYBACK.de, twitter.com/Presse_PAYBACKOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/4981833