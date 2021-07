DAX Nach einem holprigen Wochenstart mit zwei Verlusttagen in Folge wendete sich das Blatt am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte. Nachdem die Sorgen rund um einen schlecht ausgefallenen Geschäftsklimaindex und staatliche Eingriffe in China abgeschüttelt waren, kämpfte sich der DAX wieder bis auf rund 15.650 Punkte vor - und notiert damit etwa auf demselben Niveau wie eine Woche zuvor. Eine wahre Zahlenflut wartet dann in der kommenden Woche auf die Anleger: Über ein Dutzend Konzerne aus dem DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...