Wallisellen (ots) - Ford of Europe hat die besten Ford-Händler des Jahres 2020 mit dem Chairman's Award ausgezeichnet. Der Chairman's Award wird seit 1987 jedes Jahr in der globalen Ford-Organisation in jedem Land verliehen und umfasst die Kriterien Kundenzufriedenheit und herausragende Geschäftsresultate in den Bereichen Verkauf und Service.Aus der Schweiz gewannen vier Händler den prestigeträchtigen Chairman's Award, Fords Auszeichnung für Topleistungen. Es sind dies (in alphabetischer Reihenfolge):- Auto Kämpf AG (Heimberg, BE)- Garage St. Christophe (Visp, VS)- M. Bobnar AG (Hägendorf, SO)- Th. Willy AG Auto-Zentrum (Schlieren, ZH)Um als Ford-Händler den Chairman's Award gewinnen zu können, muss das ganze Team Vortreffliches geleistet haben. Ein zentraler Faktor ist dabei die Kundenzufriedenheit. Nur Händler, deren Kundinnen und Kunden nach einem Fahrzeugkauf oder nach Inanspruchnahme einer Serviceleistung die Leistung insgesamt mit Bestnoten bewerten, kommen überhaupt in die engere Auswahl für diese Auszeichnung und erhalten die begehrte Trophäe."Mit gezieltem Aftersales-Marketing wie dem Ford Video-Check, dem besonders hygienischen "No Touch"-Service und dem Hol- und Bringservice konnten unsere Händler, trotz der aussergewöhnlichen Umstände, gute Resultate im Ersatzteilgeschäft erzielen. Die konsequente Umsetzung der verschiedenen Kundendienst-Massnahmen hat den Gewinnern geholfen, die Spitzenränge zu belegen und zu den Top 4 zu zählen", erläutert Peter Baumann, Service Manager Ford Schweiz.Ernst Ramic, Sales Manager bei Ford Schweiz, ergänzt: "Die vier Gewinner haben bewiesen, dass es auch in einem so aussergewöhnlichen und herausfordernden Jahr wie 2020 möglich war, sowohl im Verkauf als auch bei der Kundenzufriedenheit einen deutlichen Mehrwert zu generieren und die gesetzten Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen!"Pressekontakt:Dominic RossierManager Communications & Public Affairs043 233 22 80, drossier@ford.comOriginal-Content von: Ford Motor Company Switzerland SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000451/100875048