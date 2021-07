Die Kursverluste der BP-Aktie aus den vergangenen Wochen scheinen vorerst gestoppt. Dahinter stecken die jüngsten Entwicklungen am Rohstoffmarkt, welche dem britischen Öl- und Gas-Giganten nun weiter in die Karten spielen. So sind beispielsweise die Rohölpreise der Sorte Brent und WTI wieder gestiegen. Zu Börsenschluss am Freitag notiert der Titel in Frankfurt mit einem Plus von 2,32 % bei 3,53 Euro. BP erholt sich dank steigender Rohölpreise weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...