Hüben wie drüben große Quartalszahlen und stets enttäuschende Reaktionen an der Börse. Dazu dünne Umsätze, aber warum fallen die Indizes nicht? Anscheinend gibt es nach wie vor mehrere Patts an der Börse: Man rotiert von Value in Growth, von Big Caps in Small Caps und wieder zurück, aber in Summa eben nicht aus den Märkten. ...

