Was bewegt die Digitalwirtschaft vor der Bundestagswahl? In unserem Startup-Briefing zeigt sich: Die Große Koalition - vor allem die von der Union geführten Schlüsselministerien - steht massiv in der Kritik. Liebe Leserinnen und Leser, nach der Legislaturperiode ist vor der Legislaturperiode. Die Bundestagswahl sorgt mal wieder für besonderes Augenmerk vieler Interessengruppen auf alte und neue Wahlversprechen. Insbesondere die Digitalwirtschaft hat hohe Erwartungen an die parteipolitischen Wahlprogramme. Erst kürzlich hat sich ein Konsortium rund um den prominenten Startup-Investor Frank Thelen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...