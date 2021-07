Amazon mit erneutem Umsatzanstieg - Wachstum verliert an Tempo

Werbung



Der Online-Versandhändler Amazon berichtete gestern Abend über die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2021. Ein weiteres Mal konnte der Gewinn gesteigert werden, allerdings erwartet der US-Konzern für die kommenden Quartale eine Verlangsamung des Wachstums. Derweil rückt die Cloud-Sparte AWS immer mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens vor.



Im letzten Quartal das Jeff Bezos als Chef des Online-Versandhändlers Amazon geführt hat, stieg der Umsatz ein weiteres Mal an. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten die Erlöse um 27 Prozent auf 113 Milliarden US-Dollar angehoben werden und durchbrachen somit das dritte Quartal in Folge die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Allerdings lag die Wachstumsrate unterhalb der des Vorjahres. Im gestern Abend stattfindenden Analysten-Call betonte CFO Brian Olsavsky, dass die Wachstumsraten während des ersten Covid-Lockdowns im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen seien und das Tempo des Wachstums sich nun erstmal wieder verlangsamen werde. Durch weitere Impfungen würden die Kunden nun auch wieder mehr Zeit für andere Dinge als Online-Shopping nutzen, erklärte er. Daher erwartet der Online-Versandhändler im laufenden dritten Quartal einen Umsatz zwischen 106 bis 112 Milliarden US-Dollar zu erzielen, der somit knapp unterhalb der Erlöse aus dem zweiten Quartal liegen würde.

Nichtsdestotrotz konnte auch der Nettogewinn von 5,24 Milliarden US-Dollar deutlich auf 7,8 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Einer der großen Treiber des Erfolgs war erneut die Cloud-Sparte AWS, die mittlerweile rund 60 Prozent des Nettogewinns ausmacht. In diesem Segment konnte die Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr hingegen gesteigert werden. Nachdem im Vorjahr das Wachstum bei 27 Prozent lag, konnten die Umsätze nun um 39 Prozent angehoben werden.

Neben der AWS-Sparte wird auch der Werbebereich immer wichtiger für Amazon. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnten die Umsätze hier um 83 Prozent auf 7,92 Milliarden US-Dollar gesteigert werden.

Der langjährige CEO und Gründer Jeff Bezos übergab den Staffelstab am 5.Juli dieses Jahres an Andy Jassy, der nun zukünftig den US-Konzern leiten wird.





