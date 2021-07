Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mal notiert der ITRAXX Senior Financial knapp über der 54er-Marke, mal knapp darunter, wie es gestern der Fall war, berichten die Analysten der Helaba.Letztendlich würden die Schwankungen innerhalb einer moderaten Range zeigen, dass marktseitig derzeit nicht allzu viel los sei. Auch vom Primärmarkt gebe es nichts Neues zu berichten. Emissionen und neue Mandate würden Fehlanzeige bleiben. Insofern hätten die Marktteilnehmer Zeit, sich ausführlich mit der Berichtssaison auseinanderzusetzen. Die Credit Suisse habe im zweiten Quartal einen Reingewinn in Höhe von 253 Millionen Franken verbuchen können. Damit seien die Schätzungen verfehlt worden. Der Gewinn in Q2 sei von einer weiteren Archegos-Belastung von 594 Millionen beeinträchtigt worden. Zudem seien die Erträge der Bank - im Vergleich mit der Vorjahresperiode - schwächer ausgefallen. Dies, obwohl sich das Finanzmarktumfeld gut dargestellt habe. ...

