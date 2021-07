Stromspeichersystem-Experte Fenecon erhält eine Förderung aus dem EU Innovation Fund über 4,5 Millionen Euro. Diesen Betrag will das mittelständische Unternehmen nun in den Bau eines neuen Produktionsstandortes zur Wiederverwertung von Elektroautobatterien investieren. In der künftigen "CarBatteryReFactory" im niederbayerischen Iggensbach bei Deggendorf sollen ab 2023 aus Zero- und Second-Life-Elektroautobatterien ...

