EURUSD erreicht am Freitag erstmals seit Ende Juni die psychologische 1,19er-Marke, nachdem das Paar am Mittwochabend aus der jüngsten Seitwärtsrange (1,1760 bis 1,1820) ausgebrochen war. Die nächsten Ziele für die Käufer sind das Swing-Level bei 1,1918 und das Double Top vom 25. Juni bei 1,1970. Andererseits ist der Kurs seit Beginn des jüngsten Aufwärtsimpulses um mehr als 130 Pips gestiegen, sodass eine Korrektur angebracht wäre. Verkäufer könnten an den genannten Widerständen neue Einstiegschancen ...

