NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 110 auf 114 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage dürfte das Angebot in der zweiten Jahreshälfte übersteigen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sorge weiter für Komplexität beim Sportartikelhersteller. Der Schwung in den USA und Europa habe zugenommen./men/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

