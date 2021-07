Kirkland Lake Gold Limited gab in dieser Woche die finanziellen Ergebnisse des zum 30. Juni 2021 geendeten Quartals bekannt. Das Unternehmen verzeichnete während der drei Monate einen Rekordgewinn.



Im Juniquartal verbuchte Kirkland den Angaben zufolge Umsätze in Höhe von 662,7 Mio. $. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 14%. Verglichen mit dem ersten Quartal ergibt sich ein Plus von 20%.



Der Nettogewinn erreichte mit 244,2 Mio. $ bzw. 0,91 $ je Aktie einen Rekord. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen Anstieg um 63% dar. Verglichen mit dem ersten Quartal ergibt sich ein Anstieg um 51%.



Der operative Cashflow erreichte 330,6 Mio. $. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Anstieg um 49%. Im Vergleich mit dem ersten Quartal ergibt sich ein Plus von 59%.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

KIRKLAND LAKE GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de