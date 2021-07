DJ Allianz darf komplett eigene Vermögensverwaltung in China anbieten

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz wird erster Versicherungs-Asset-Manager in China, der sich komplett in ausländischer Hand befindet. Wie der Konzern mitteilte, hat die Allianz Insurance Asset Management Co die Genehmigung erhalten, als erster Vermögensverwalter aus dem Versicherungsbereich ohne chinesische Beteiligung in dem Land zu agieren.

Die Gesellschaft mit Sitz in Peking werde über ein registriertes Kapital von 100 Millionen Yuan verfügen, umgerechnet rund 13 Milliarden Euro. Im Versicherungsgeschäft ist die Allianz in dem Land mit der Allianz (China) Insurance Holding Co aktiv.

