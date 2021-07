Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mobimo verzeichnet ein erfreuliches erstes Halbjahr 2021, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Im Mietgeschäft war der "Covid-Effekt" weniger ausgeprägt als im Vorjahr, was zu einer Steigerung des Mieterfolgs auf CHF 55,9 Mio. führte. Die Entwicklungstätigkeit für Dritte leistete mit CHF 54,4 Mio. einen substanziellen Gewinnbeitrag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...