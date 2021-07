Der Goldpreis konnte gestern durchatmen und auch der Kupferpreis sendete zuletzt Anzeichen, seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen zu wollen. Doch wenn es nach den Analysten von Capital Economics geht, dann ist das nur temporär. Sie prognostizieren fallende Preise für Gold, Kupfer, Nickel, Öl … genau genommen für praktisch jeden Rohstoff."Nach einem starken Jahresbeginn haben die Preiserhöhungen bei fast allen Rohstoffen in letzter Zeit eine Pause eingelegt", so Capital Economics in einem Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...