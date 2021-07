NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der lange Zeit angeschlagene Autozulieferer Leoni will im laufenden Jahr wieder Gewinne machen. Das teilte Leoni in Nürnberg mit. Der Bordnetz-Spezialist hob seine Prognose für Umsatz und Gewinn deutlich an. Das Unternehmen will die Erlöse von 4,1 Milliarden Euro im Vorjahr auf mindestens 5 Milliarden Euro steigern und einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereffekten von 100 Millionen einfahren - im vergangenen Jahr stand hier ein Minus von 59 Millionen Euro zu Buche. Die bisherige Prognose sah ein ausgeglichenes Ergebnis vor.

Leoni war in den vergangenen Jahren durch die Krise in der Autoindustrie und die Folgen der Corona-Pandemie massiv in Schieflage geraten. Das Unternehmen hatte sich nur mit Hilfe einer Kreditlinie in Höhe von 330 Millionen Euro über Wasser halten können, für die die öffentliche Hand Bürgschaften in Höhe von 90 Prozent übernommen hatte.

Leoni beschäftigt nach eigenen Angaben rund 100 000 Mitarbeiter an Standorten in 30 Ländern. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Tausend Stellen abgebaut./dm/DP/jha