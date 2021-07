Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors (AGI) hat Michael Heldmann per August zum "Chief Investment Officer (CIO) Systematic Equity" befördert, so die Experten "FONDS professionell".Heldmann sei seit über 14 Jahren Mitglied in AGIs systematischem Aktien-Team, werde in seiner neuen Funktion von Frankfurt aus operieren und berichte an Virginie Maisonneuve, Global CIO Equity. Der designierte Anlagechef für systematische Aktienstrategien übernehme diese Funktion von den beiden Co-CIOs dieser Gruppe, Benedikt Henne und Klaus Teloeken, die beide in den Ruhestand gehen würden. ...

