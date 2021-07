Die Porsche Automobil Holding SE machte in den letzten Handelstagen gleich mit mehreren positiven News auf sich aufmerksam. Die Holding hat sich an der Isar Aerospace beteiligt. Darüber hinaus hob Porsche SE die Prognose an.Am Mittwoch gab die Porsche Automobil Holding ein Investment in das bayerische Raketen-Start-Up Isar Aerospace bekannt. Isar Aerospace entwickelt und produziert Trägerraketen für den Transport von Satelliten.

Den vollständigen Artikel lesen ...