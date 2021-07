LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die Dialysetochter des Medizin- und Krankenhauskonzerns Fresenius habe im Produktgeschäft in Nordamerika etwas schwächer abgeschnitten als von ihm erwartet, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Zahlenvorlage sei insgesamt ohne große Neuigkeiten vonstatten gegangen. Die starke Kursentwicklung nach der Gewinnwarnung im Frühjahr biete aber nun womöglich Anlass für eine Pause./men/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 05:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 05:49 / GMT



ISIN: DE0005785802

