Shaoxing, China (ots/PRNewswire) - Jiecang Linear Motion ("Jiecang", SHA: 603583) erhält vom TÜV Rheinland Greater China (TÜV Rheinland) eine CTF-Laborzertifizierung (Customer's Testing Facility). Damit wird bestätigt, dass die Prüfausrüstung, die Standortgestaltung, die Qualifikation der Mitarbeiter und das Labormanagementsystem des Labors für elektrische Sicherheit und EMV von Jiecang die Anforderungen der IEC (International Electrotechnical Commission) und des TÜV Rheinland für CTF-akkreditierte Labore erfüllen und dass die Gesamtkapazität des Labors ein branchenführendes Niveau erreicht hat."Die Zusammenarbeit mit dem TÜV Rheinland bei der Laborakkreditierung soll die Produktqualität auf ein ganz neues Niveau heben und es dem Unternehmen ermöglichen, die Marktanforderungen schneller zu erfüllen und mehr Werte für unsere Kunden zu schaffen", sagte Sun Hongliang, stellvertretender Präsident von Jiecang."Der Gewinn der CTF-Laborzertifizierung von TÜV Rheinland markiert eine neue Phase in unserer engen Zusammenarbeit mit der Prüforganisation", sagte Li Yonggang, Geschäftsführer für Elektro- und Gartengeräte von TÜV Rheinland Greater China. "Wir freuen uns auf den weiteren Austausch und die Zusammenarbeit mit Jiecang in den Bereichen intelligente Büro-, Medizin- und Gesundheitsfürsorge-, Smart-Home- und Industrieautomatisierungstechnologien mit dem Ziel, den Verbrauchern bessere und intelligentere Produkte anzubieten."Jiecang hat sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Linearbewegungsprodukten spezialisiert und bietet Antriebs- und intelligente Steuerungslösungen für verwandte Branchen an. Mit mehr als 30 Prüfingenieuren ist das 3.000 Quadratmeter große Drive Testing Center von Jiecang ein großes, umfassendes Labor für die Prüfung der elektrischen Sicherheit, der elektromagnetischen Verträglichkeit, der physikalischen Eigenschaften von Produkten und der Messung der Maßgenauigkeit. Das Labor wurde von international anerkannten Drittlabors wie dem Technischen Überwachungsverein (TÜV) und SGS zertifiziert.Jiecang wird bald in der Lage sein, Zertifizierungstests im eigenen Labor durchzuführen, was die Laufzeit der Proben verkürzt, die Zertifizierungszyklen verkürzt und Kosten spart. Gleichzeitig können die Ingenieure von TÜV Rheinland zu jedem Zeitpunkt der Projektentwicklung direkt eingreifen, um Probleme mit Produkten durch gründliche Tests zu identifizieren und Jiecang bei der Korrektur und Modifizierung zu unterstützen, was die Produktentwicklungszyklen verkürzt und die Qualität von Forschung und Entwicklung sicherstellt.Seit der Gründung im Jahr 2000 war es stets das Ziel von Jiecang, ein anerkannter Branchenführer zu werden. Derzeit wird das Prüfzentrum von Jiecang vom China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) auditiert und ist auf dem besten Weg, Anfang 2022 die Qualifikation als CNAS-Labor zu erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter: https://en.jiecang.com/.