DJ Tui erzielt bei Hotelimmobilienverkauf rund 200 Mio Euro Buchgewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat den Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung an einem Hotelimmobilienportfolio an die Familie Riu erfolgreich abgeschlossen und einen Buchgewinn von rund 200 Millionen Euro verbucht. Das Gesamtportfolio wurde mit 1,5 Milliarden Euro bewertet. Für seine 49-prozentige Minderheitsbeteiligung erhält Tui eine erste Kaufpreiszahlung in Höhe von 541 Millionen Euro und kann bis 2023 einen zusätzlichen Earn-Out von rund 130 Millionen Euro erhalten. Der Erlös soll zum Abbau der Schulden des Konzerns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verwendet werden.

Tui hatte den Verkauf im Mai angekündigt. Das Portfolio, das bisher gemeinsam von Tui und Riu gehalten wurde, besteht aus 21 Immobilien, davon 19 im Bestand und zwei Immobilien in der Entwicklung. Die Veräußerung umfasst nur das Eigentum an diesen Häusern. Der Betrieb und die Vermarktung dieser Hotels erfolgt weiterhin durch das paritätische Joint Venture zwischen Tui und Riu. Damit bindet der Touristikkonzern weniger Kapital im Immobilienbesitz und konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft, den Betrieb und die Vermarktung von Hotels.

