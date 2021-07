MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 115 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Das Wachstum des Lebensmittelkonzerns aus eigener Kraft habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel trage unter anderem der jüngsten Umstrukturierung des Unternehmensportfolios Rechnung./la/mis



ISIN: CH0038863350

