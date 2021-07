Die Infektionszahlen steigen in den meisten Ländern wieder deutlich, hierzulande müssen nicht gegen Corona geimpfte oder genesene Einreisende ab Sonntag einen negativen Test vorweisen. Womöglich sollen Geimpfte sogar noch eine weitere Booster-Dosis erhalten. In Israel wird es für über 60-Jährige schon eine dritte Impfdosis geben. All das ist Wasser auf die Mühlen von Impfstoff-Aktien.

