Das Brandenburger Startup Clean Energy Global - Entwickler eines tragbaren Akkus u.a. zur Anwendung in Elektroautos - kündigt die Umrüstung eines Renault Twizy für die IAA in München an, verhandelt mit einem Kunden über die Serienintegration und hat ein Management-Team für Verhandlung mit Series A-Investoren gebildet. Über Clean Energy Global hatten wir letztmals 2017 berichtet. Seinerzeit gab das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...