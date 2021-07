Die Scottish National Investment Bank hat zwei Millionen Pfund in den Ladenetzbetreiber Forev investiert. Das Kapital soll Forev dabei unterstützen, ein Netz von über 1.700 Ladepunkten an öffentlichen Standorten in ganz Schottland aufzubauen. Das Investment entspricht umgerechnet 2,35 Millionen Euro. Laut der Mitteilung der Bank sollen damit vor allem Destination-Charger aufgebaut werden. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...