München (ots) -Mitte September stößt Sophia Schiller zum Hauptcast der ARD-ErfolgstelenovelaSelbstbewusst, intelligent und zielstrebig: Ab Folge 3679 (voraussichtlicher Sendetermin: 20. September 2021) ist Sophia Schiller in der Rolle der Constanze von Thalheim in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen.Die Freude von Selina (Katja Rosin) ist groß, als ihre jüngste Tochter sie überraschend im "Fürstenhof" besucht. Die ehrgeizige Juristin kommt nach Bichlheim, um ihren ersten abgeschlossenen Fall gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester Maja (Christina Arends) zu feiern. Doch der Schein trügt: Das Verhältnis der beiden Schwestern ist sehr angespannt. Im Gegensatz zur chaotischen Maja ist Constanze eine Überfliegerin und weiß genau, was sie will. Aber ihre Leistung wurde von ihren Eltern schon immer als selbstverständlich wahrgenommen und sie hat nie die Anerkennung bekommen, die Maja zuteilwurde. Und so sieht sie in ihrer älteren Schwester ihre größte Konkurrentin und nutzt jede Gelegenheit, um ihr eins auszuwischen ..."Jeder Tag am Set ist anders und hält neue Herausforderungen für mich bereit. Aber genau daran habe ich beim Drehen den größten Spaß, an den nie gleichen Bedingungen", so Sophia Schiller über ihr Engagement bei der ARD-Telenovela. Über ihre Rolle verrät sie: "Aufgrund ihrer Intelligenz kann Constanze blitzschnell die Argumente anderer aushebeln oder untermauern, sofern es ihren Zwecken dient. Dadurch wirkt sie zwar oft rücksichtslos, doch sie hat eigentlich ein großes Herz und eine verletzliche Seite, die sie nur selten zeigt."Sophia Schiller hat ihre Schauspielausbildung am Mozarteum in Salzburg absolviert. Bereits während ihrer Ausbildung wirkte sie in zahlreichen Theaterproduktionen wie "Dantons Tod", "Eine Enthandung in Spokane" und "Linda" mit. Es folgten weitere Engagements, darunter "Hamlet" und "GRRRLS". Ihre erste Fernsehrolle hatte sie in der zweiten Staffel von "Der Pass"."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/