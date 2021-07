DJ PTA-HV: Zumtobel Group AG: Ergebnisse der 45. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel Group AG

Dornbirn (pta045/30.07.2021/14:36) - Dornbirn, Österreich - Am 30. Juli hat die Zumtobel Group ihre 45. ordentliche Hauptversammlung unter Leitung der Aufsichtsratsvorsitzenden Karin Zumtobel-Chammah abgehalten. Die anwesenden stimmberechtigten Aktionäre oder deren Vertreter repräsentierten rund 53,6 % des Grundkapitals der Aktiengesellschaft.

Dividende beschlossen Die Zumtobel Group verfolgt grundsätzlich eine kontinuierliche Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von ca. 30 % bis 50 % des konsolidierten Nettogewinns unter Berücksichtigung eventueller Sondereffekte vorsieht. Ausgefallen war die Dividende nur in den Jahren 2017/18 und 2018/19, in denen das Unternehmen umfassend restrukturiert wurde.

Im Geschäftsjahr 2020/21 konnte die Zumtobel Group einen Gewinn von 45,6 Mio. EUR erwirtschaften, wobei der Gesellschaft auch ein positiver Sondereffekt aus latenten Steuern zu Gute kam. An diesem Erfolg sollen auch die Aktionäre teilhaben. Dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat folgend beschloss die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Dividende in Höhe von 0,20 EUR pro Aktie. Dies entspricht - nach Bereinigung des Sondereffekts aus latenten Steuern - rund 30 % des Nettogewinns. Gemessen am Schlusskurs des Geschäftsjahres 2020/21 beträgt die Dividendenrendite 2,4 %. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 6. August.

Vorstand und Aufsichtsrat entlastet Entsprechend Tagesordnungspunkt 3 und 4 erteilten die Aktionäre den Vorstandsmitgliedern - Alfred Felder (CEO), Bernard Motzko (COO) und Thomas Tschol (CFO) - sowie sämtlichen Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre jeweilige Tätigkeit die Entlastung.

Um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens in einer digitalen Welt zu stellen, hat der Aufsichtsrat die Hauptversammlung darüber informiert, dass der Vorstand der Zumtobel Group um ein weiteres Mitglied in der Funktion des Chief Digital Officers erweitert wird. Die Suche nach einer entsprechenden Besetzung wurde bereits gestartet.

Allen weiteren Beschlussfassungsvorlagen in der Tagesordnung hat die Hauptversammlung ebenfalls zugestimmt und die Ergebnisse sind auf der Website der Zumtobel Group abrufbar.

Thomas Erath startet als neuer CFO Die 45. ordentliche Hauptversammlung war die letzte Hauptversammlung von Chief Financial Officer (CFO) Thomas Tschol. Im März hat die Zumtobel Group bekanntgegeben, dass Mag. Thomas Erath mit 1. August als CFO in den Vorstand der Zumtobel Group berufen wird. Er übernimmt damit das Mandat von Thomas Tschol, der planmäßig zum 31. Juli den Vorstand verlassen wird. Thomas Erath ist bis 31. Juli 2024 bestellt und verantwortet das Finanzressort mit allen verbundenen Themengebieten. Er blickt auf eine langjährige, erfolgreiche Karriere in der Zumtobel Group zurück, wo er wesentliche Impulse zur profitablen Ausrichtung und Führung des Tridonic-Teilkonzerns, unter anderem auch als interimistischer CEO, gesetzt hat.

Thomas Erath hat 1997 das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. 2001 trat der gebürtige Vorarlberger der Zumtobel Group bei, wo er zwölf Jahre verschiedene Führungspositionen bekleidete. Mit Erfahrung als CFO in der Textil- und Automobilbranche trat er im Mai 2018 wieder in den Lichtkonzern ein. Als CFO/Vice President Finance & Controlling verantwortete er seither alle damit verbundenen Themengebiete des Components Segments.

