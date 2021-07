Darum gehts im Video: Oft gehört, nie richtig verstanden: Was genau sagt eigentlich die 200-Tage-Linie aus und wie kann man aus dieser eine Anlagestrategie ableiten - die historisch betrachtet sogar die Performance des S&P 500 übertrifft? Das verrät Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, der anschließend ganz praktisch erklärt, wie man sein Depot anhand dieser 200-Tage-Linie mit Knock-out-Zertifikaten absichern kann. 00:00 - Was ist die 200-Tage-Linie? 03:09 - Passiv vs aktiv mit 200-Tage-Linie investieren 08:14 - Historische Performance des S&P 500 09:53 - Vergleich zur 200-Tage-Linie-Strategie 12:27 - Bessere Performance bei 200-Tage-Linie-Strategie? 19:44 - Strategie verursacht viel Arbeit? 24:00 - Ist Depot-Absicherung sinnvoll? 26:17 - Depot absichern Beispiel 30:56 - Der Markt steigt doch…? 35:50 - Fallende Märkte: Absicherung als Sicherheit 45:37 - Deine Meinung & Dein Fazit? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/ - Zum Video über die Verlustverrechnung & Besteuerung auf DZB-Portfolio: https://dzbportfolio.de/news/archiv/2021