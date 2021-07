Der Bitcoin ist wieder auf dem Vormarsch. Von unter 30.000 Dollar ging es in nur wenigen Handelstagen in der Spitze rund 39 Prozent nach oben. Das Sentiment ist damit komplett gedreht und die Bullen haben wieder das Ruder übernommen.Mit einer kräftigen Aufwärtsbewegung in den vergangenen zehn Handelstagen hat sich der Bitcoin wieder an die Marke von 40.000 Dollar herangeschoben. In dieser Woche hat der Kurs sogar ein paar Mal den mächtigen Widerstand durchbrochen - in der Spitze wurden am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...