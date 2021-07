Allianz China IAMC darf als erstes Unternehmen in China eine vollständig in ausländischem Besitz befindliche Versicherungs-Asset-Management-Gesellschaft mit einem Stammkapital von 100 Millionen Yuan und Sitz in Peking gründen. das teilte der Münchner Versicherer am Donnerstag mit. Es sei ein wichtiger Schritt für die gesamte Wachstumsstrategie der Allianz in China.Laut Allianz ist die Gründung von Allianz China IAMC der Beweis für die bedeutenden Fortschritte in der chinesischen Finanzmarktreform ...

