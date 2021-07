DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Am Donnerstag stieg der Dow Jones mal wieder auf ein neues Allzeithoch. Der S&P 500 tat es ihm gleich und fuhr ebenfalls neue Rekorde ein. Grund: Die Aussicht auf weitere Geldspitzen der Fed und Konjunkturoptimismus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Robinhood, Capri Holdings, LVMH, Amazon, Pinterest, T-Mobile US, Pfizer, BioNTech und Moderna. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.